Чехия одобрила поставки 4 тыс. артснарядов Украине

Премьер-министр Чехии напомнил, что его страна также имеет собственный опыт военной оккупации.

Правительство Чехии одобрило передачу Украине 4 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм.

Об этом сообщает пресс-служба чешского Минобороны.

"Правительство одобрило передачу Украине 4006 единиц артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм. Это будет осуществлено через соглашение о дарении, которое было частью утвержденного плана", — говорится в сообщении.

"Мы — страна с опытом военной оккупации, и потому не будем просто так наблюдать за чем-то подобным. Даже в ситуации, когда это напрямую не касается Чехии. Но это касается нас косвенно и угрожает нашей безопасности", — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Ранее в Минобороны Чехии назвали условие, при котором могут отправить в Украину своих солдат.

Напомним: