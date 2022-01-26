Чехия одобрила поставки 4 тыс. артснарядов Украине

Премьер-министр Чехии напомнил, что его страна также имеет собственный опыт военной оккупации.
Правительство Чехии одобрило передачу Украине 4 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм.
Об этом сообщает пресс-служба чешского Минобороны.
"Правительство одобрило передачу Украине 4006 единиц артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм. Это будет осуществлено через соглашение о дарении, которое было частью утвержденного плана", — говорится в сообщении.
"Мы — страна с опытом военной оккупации, и потому не будем просто так наблюдать за чем-то подобным. Даже в ситуации, когда это напрямую не касается Чехии. Но это касается нас косвенно и угрожает нашей безопасности", — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Ранее в Минобороны Чехии назвали условие, при котором могут отправить в Украину своих солдат.
Напомним:
- 22 января, в Украину прибыла первая партия американского летального оружия, в том числе около 90,7 тысячи кг летального оружия и боеприпасов.
- 23 января – вторая часть военной помощи Соединенных Штатов , это более 80 тонн оружия для украинской армии.
- 25 января в Украину прибыла третья партия военной помощи США.