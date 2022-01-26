Чехія схвалила постачання 4 тис. артснарядів Україні

Прем'єр-міністр Чехії нагадав, що його країна, також має власний досвід військової окупації.

Уряд Чехії схвалив передачу Україні 4 тис. артилерійських боєприпасів калібру 152 мм.

Про це інформує пресслужба чеського Міноборони.

"Уряд схвалив передачу Україні 4006 одиниць артилерійських боєприпасів калібру 152 мм. Це буде здійснено через угоду про дарування, яка була частиною затвердженого плану", — йдеться в повідомленні.

"Ми — країна з досвідом військової окупації, і тому не будемо просто так спостерігати за чимось подібним. Навіть у ситуації, коли це безпосередньо не стосується Чехії. Але це торкається нас побічно і загрожує нашій безпеці", — заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Раніше у Міноборони Чехії назвали умову, за якої можуть відправити до України своїх солдатів.

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