Польша готова принять граждан Украины в случае вторжения РФ — Моравецкий

По словам Моравецкого, в Варшаве готовятся к "худшему варианту развития событий".

Польша в случае вторжения РФ в Украину готова при необходимости принять украинских граждан.

Такое мнение высказал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во время брифинга с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

По словам Моравецкого, в Варшаве готовятся к "худшему варианту развития событий". "Польша готовится, и в худшем варианте, но я надеюсь, что такого не произойдет, мы готовы принимать украинских раненых и эвакуировать часть граждан", — заявил он.

Премьер Польши подчеркнул: чем больше помощь украинской армии, тем меньше шансы на эскалацию конфликта. "Хотя, все зависит от одного человека и от того, что в его голове произойдет", — заметил Моравецкий.

Он добавил, что суверенная и демократическая Украина в интересах всей Европы. Именно поэтому Польша готова оказывать соседней стране помощь в газовой сфере, обороне, стабилизации экономики и гуманитарной сфере.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что вторжение РФ не произойдет, а конфликт удастся разрешить путем дипломатии.

"Украинская армия сильна, как никогда. Хочу заверить граждан Украины в безопасности. Мы благодарны Польше за поддержку. Польша принимала наших граждан в случае необходимости, и я убежден, что это будет и в дальнейшем. Мы надеемся, что эскалация будет решена дипломатическим путем", – отметил Шмигаль.

Глава украинского Кабмина надеется, что в ближайшее время будет анонсировано углубление взаимодействия ВСУ с польскими и литовскими военными в составе ЛитПолУкрбрига.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили пути углубления сотрудничества на энергетическом направлении, в частности, дальнейшее противодействие реализации "Северного потока-2". Главы правительств согласились, что проект представляет угрозу всей Европе.

Как сообщалось, премьер-министры Великобритании и Польши Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий 1 февраля приехали с рабочим визитом в Киев. В частности, они встретятся с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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