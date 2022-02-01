Автогаз в Украине дешевеет: сколько теперь стоит им заправиться

Цены упали ненамного, но тенденция запущена.

Ряд украинских сетей АЗС во вторник, 1 февраля , изменили стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена голубого топлива наконец-то уменьшилась, удешевление составляет от 10 до 30 коп./литр.

Так, стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы "Приват" в среднем снизилась на 7-10 коп./л – до 18,09-18,13 грн/л. На АЗС Chipo и Mango стоимость автогаза снизилась на 13 и 29 коп./л, до 18,46 грн/л и 18,31 грн/л соответственно.

Автогаз на станциях ZOG, "БРСМ-Нефть", "Кворум" и других подешевел на 3-10 коп./л.

enkorr.ua

Динамика в рознице обусловлена падением оптовых цен. По данным "А-95", за прошедший месяц автомобильные партии ресурса самовывозом из ДПС подешевели на 1 030 грн/т, до 28 870 грн/т. Кроме того, на прошлой неделе ресурс на аукционах государственной "Укргаздобычи" подешевел на 1 920 грн/т, до 26 072 грн/т.

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