Автогаз в Україні дешевшає: скільки тепер коштує ним заправитися

Ціни впали ненабагато, але тенденція запущена.

Низка українських мереж АЗС у вівторок, 1 лютого , змінили вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що середня ціна блакитного пального нарешті зменшилася, здешевлення становить від 10 до 30 коп./літр.

Так, вартість зрідженого газу в найбільшій консолідованій мережі групи "Приват" у середньому знизилася на 7-10 коп./л - до 18,09-18,13 грн/л. На АЗС Chipo та Mango вартість автогазу знизилася на 13 та 29 коп./л, до 18,46 грн/л та 18,31 грн/л відповідно.

Автогаз на станціях ZOG, "БРСМ-Нафта", "Кворум" та інших здешевшав на 3-10 коп./л.

enkorr.ua

Динаміка у роздробі зумовлена падінням оптових цін. За даними "А-95", протягом минулого місяця автомобільні партії ресурсу самовивозом з ДПС здешевшали на 1 030 грн/т, до 28 870 грн/т. Крім того, минулого тижня ресурс на аукціонах державного "Укргазвидобування" здешевшав на 1 920 грн/т, до 26 072 грн/т.

Читайте також:

Українські АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Експерти розповіли, чого очікувати з цінами на бензин, дизель та автогаз найближчим часом

Кабмін запровадив щоденний моніторинг цін на пальне