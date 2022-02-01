Польща готова прийняти громадян України у разі вторгнення РФ - Моравецький

За словами Моравецького, у Варшаві готуються до "найгіршого варіанту розвитку подій".

Польща у разі вторгнення РФ до України готова за необхідності прийняти українських громадян.

Таку думку висловив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький під час брифінгу з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

За словами Моравецького, у Варшаві готуються до "найгіршого варіанту розвитку подій". "Польща готується, і в найгіршому варіанті, але я сподіваюся, що такого не станеться, ми готові приймати українських поранених та евакуювати частину громадян", - заявив голова він.

Прем'єр Польщі наголосив: що більша допомога українській армії, то менші шанси на ескалацію конфлікту. "Хоча, все залежить від однієї людини і від того, що в її голові відбудеться", - зауважив Моравецький.

Він додав, що суверенна й демократична Україна в інтересах всієї Європи. Саме тому Польща готова надавати сусідній країні допомогу в газовій сфері, обороні, стабілізації економіки та гуманітарній сфері.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання, що вторгнення РФ не станеться, а конфлікт вдасться вирішити шляхом дипломатії.

"Українська армія сильна, як ніколи. Хочу запевнити громадян України в безпеці. Ми вдячні Польщі за підтримку. Польща приймала наших громадян у разі потреби, і я переконаний, що так буде і надалі. Ми маємо великі сподівання, що ескалація буде вирішена дипломатичним шляхом", - зазначив Шмигаль.

Очільник українського Кабміну сподівається, що найближчим часом буде анонсовано поглиблення взаємодії ЗСУ з польськими й литовськими військовими в складі ЛитПолУкрбригу.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили шляхи поглиблення співпраці на енергетичному напрямі, зокрема, подальшу протидію реалізації "Північного потоку-2". Очільники урядів погодилися, що проєкт становить загрозу для всієї Європи.

Як повідомлялося, прем'єр-міністри Великої Британії та Польщі Борис Джонсон та Матеуш Моравецький 1 лютого приїхали із робочим візитом до Києва. Зокрема, вони зустрінуться з українським президентом Володимиром Зеленським.

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