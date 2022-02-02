День бабака: у США помер "синоптик" Міллтон Мел, що віщував погоду

Організатори пообіцяли, що до наступного Дня бабака нове звірятко-синоптик неодмінно знайдеться.

У США помер бабак Міллтон Мел, який віщував прихід весни в Нью-Джерсі. Оскільки зараз у гризунів триває сезон сплячки, замінити його ніким не зможуть до весни.

"Зогляду на те, що середня тривалість життя бабака — три роки, це не такий вже й шок, але Мел залишив нас у складний час, коли всі його родичі ще перебувають у сплячці... Тож не знайдеться малюка, який замінить його до весни", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці бабака у Facebook.

Також зазначається, що свято "прогнозування весни" не змогло відбутися також і тому, що влада округу не виділила через пандемію снігоприбиральну машину. Але організатори дають слово, що до наступного Дня бабака нове звірятко-синоптик неодмінно знайдеться.

Нагадаємо:

2 лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка III. Гризун дав свій прогноз щодо настання весни.

На біостанції університету Каразіна будитимуть бабака Тимка | Новини України

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