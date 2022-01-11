Решил пошутить: в Одесской области школьник "заминировал" ТЦ

За проделку будет отвечать мать парня.

Подросток после уроков в школе решил пошутить и сообщил в полицию, что в одном из магазинов в торговом центре города Южное заложена взрывчатка.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской области.

На место прибыли следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Была проведена эвакуация персонала заведения. Также было эвакуировано около 50 посетителей ТЦ.

Никакой взрывчатки или взрывных устройств во время обследования не обнаружили. Уже через час правоохранители выяснили, что сообщил о якобы минировании магазина 12-летний школьник.

Парень хотел посмотреть, как работают спецслужбы.

"О проделке парня полицейские сообщили его матери. Женщина была шокирована поведением сына, ведь никогда не испытывала с ним проблем", – говорится в сообщении.

У подростка изъяли телефон. Принятие к ребенку принудительных воспитательных мер полиция будет добиваться через суд. Мать подростка будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, уточнили в полиции.

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