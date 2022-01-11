Вирішив пожартувати: в Одеській області школяр "замінував" ТЦ

За витівку відповідатиме мати хлопця.

Підліток після уроків у школі вирішив пожартувати і повідомив у поліцію, що в одному з магазинів у торговому центрі міста Южне закладено вибухівку.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської області.

На місце прибули слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. Була проведена евакуація персоналу закладу. Також було евакуйовано близько 50 відвідувачів ТЦ.

Жодної вибухівки або вибухових пристроїв під час обстеження не виявили. Вже за годину правоохоронці з'ясували, що повідомив про нібито мінування магазину 12-річний школяр.

Хлопець хотів подивитися, як працюють спецслужби.

"Про витівку хлопця поліцейські повідомили його матері. Жінка була приголомшена поведінкою сина, адже ніколи не мала з ним клопоту", – йдеться в повідомленні.

У підлітка вилучили телефон. Вжиття до дитини примусових виховних заходів поліція домагатиметься через суд. Мати хлопця буде притягнута до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, уточнили в поліції.

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Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік "замінував" Верховну Раду України. За це йому тепер загрожує до восьми років в'язниці.

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