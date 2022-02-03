Кулеба заявив про те, що Москва програє дипломатично

Нормандська зустріч запланована у Берліні на 10 лютого.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у другому раунді зустрічі радників "нормандського формату", яка відбудеться наступного тижня у Берліні, Росія програє дипломатично.
Про це він сказав 3 лютого під час ефіру програми "Право на владу" на 1+1.
"В Берліні, де відбудеться чергова зустріч радників "нормандського формату", ми поїдемо з незмінною позицією - безпека, потім - політична частина і жодних прямих перемовин з ОРДЛО", - сказав він.
Зазначимо, наступного тижня у Берліні запланована зустріч "нормандської четвірки" - політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Україну представляє голова ОП Андрій Єрмак.
Нагадаємо, востаннє переговори зовнішьнополітичних радників України, Німеччини, Франції та Росії відбулися 27 січня в Парижі. За їхніми результатами, сторони погодили спільний документ. Зокрема, щодо дотримання режиму припинення вогню на українському Сході.
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