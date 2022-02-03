"Право на владу" розпочинає сезон у новій студії: онлайн-трансляція

У випуску обговорять тему ескалації військового конфлікту з Росією.

Сьогодні, 3 лютого, о 21.45 в ефір 1+1 повертається суспільно-політичний проєкт "Право на владу". Новий сезон розпочнеться з обговорення найважливішої теми сьогодення - ескалації військового конфлікту з Росією.

Перший ефір нового року ведуча Наталія Мосейчук проведе у новій студії. Глядачі побачать повністю новий логотип, дизайн та декорації, які підкреслять імідж проєкту та дозволять глибше зануритися в атмосферу дискусії. Крім того, у студії з’явиться нова локація – круглий стіл, який розширить можливості відкритого діалогу із запрошеними гостями та пошуку відповідей на нагальні важливі питання.

Москва продовжує створювати напруженість на міжнародній політичній арені. Україна та наші міжнародні партнери намагаються запобігти загостренню військового конфлікту з агресором. У прямому ефірі ведуча Наталія Мосейчук з політиками, експертами та запрошеними гостями обговорить, від чого залежить подальший розвиток подій та чи можна запобігти вторгненню? Про що нині ведуться переговори з Росією і чи допоможуть Україні союзники, якщо агресор піде у наступ? Також поговоримо про те, як тривожні очікування позначились на економіці та як дати цьому раду. Ці питання будуть обговорювати у першому випуску програми "Право на владу", яка повертається в ефір у новому році у новій студії сьогодні о 21:45 .

В дискусії візьмуть участь:

секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов,

головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін,

міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,

голова партії “За майбутнє” Ігор Палиця,

надзвичайний та Повноважний Посол України в Білорусі (2010-2011) Роман Безсмертний,

голова партії “Голос” Кіра Рудик,

лідер партії “Наші” Євгеній Мураєв,

голова ВО “Свобода” Олег Тягнибок,

надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН Андрій Мельник,

адвокат, блогер (Росія) Марк Фейгін,

економіст Михайло Кухар.

Наталія Мосейчук у себе на сторінці у Facebook зробила анонс та показала, як команда готується до нового сезону:

30 годин до ефіру. Кажуть, якщо позбавлятися від всього старого у новому році прийде процвітання. Невдачі та проблеми лишаться у минулому. От і перевіримо на новій студії ПРАВО НА ВЛАДУ 2022. Позбавляємось старих стільців… Хочемо, щоб на нові стільці сіли не колишні ображені, а ті, хто озвучить і втілить ідеї для України. У кого право на владу сьогодні. Хто має мужність визнати помилки і виправляти. Новий сезон Право на Владу вже завтра на 1+1. До зустрічі о 21.45 у прямому ефірі та на Youtube ТСН. Опубліковано Наталією Мосейчук Четвер, 3 лютого 2022 р.

Дивіться новий випуск "Право на владу" вже сьогодні, 3 лютого, о 21:45.

Свої запитання телеглядачі можуть ставити на Facebook-сторінці програми.