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"Право на владу" розпочинає сезон у новій студії: онлайн-трансляція

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"Право на владу" розпочинає сезон у новій студії: онлайн-трансляція

У випуску  обговорять тему ескалації військового конфлікту з Росією.

Сьогодні, 3 лютого, о 21.45  в ефір 1+1 повертається  суспільно-політичний проєкт "Право на владу". Новий сезон розпочнеться з обговорення найважливішої теми сьогодення - ескалації військового конфлікту з Росією.

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Перший ефір нового року ведуча Наталія Мосейчук  проведе у новій студії. Глядачі побачать повністю новий логотип, дизайн та декорації, які підкреслять імідж проєкту та дозволять глибше зануритися в атмосферу дискусії. Крім того, у студії з’явиться нова локація – круглий стіл, який розширить можливості відкритого діалогу із запрошеними гостями та пошуку відповідей на нагальні важливі питання.

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Москва продовжує створювати напруженість на міжнародній політичній арені. Україна та наші міжнародні партнери намагаються запобігти загостренню військового конфлікту з агресором. У прямому ефірі ведуча Наталія Мосейчук з політиками, експертами та запрошеними гостями обговорить, від чого залежить подальший розвиток подій та чи можна запобігти вторгненню? Про що нині ведуться переговори з Росією і чи допоможуть Україні союзники, якщо агресор піде у наступ? Також поговоримо про те, як тривожні очікування позначились на економіці та як дати цьому раду. Ці питання будуть обговорювати у першому випуску програми "Право на владу", яка повертається в ефір у новому році у новій студії сьогодні о 21:45.

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В дискусії візьмуть участь:

  • секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов,
  • головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,
  • міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,
  • тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін,
  • міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,
  • голова партії “За майбутнє” Ігор Палиця,
  • надзвичайний та Повноважний Посол України в Білорусі (2010-2011) Роман Безсмертний,
  • голова партії “Голос” Кіра Рудик,
  • лідер партії “Наші” Євгеній Мураєв,
  • голова ВО “Свобода” Олег Тягнибок,
  • надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН Андрій Мельник,
  • адвокат, блогер (Росія) Марк Фейгін,
  • економіст Михайло Кухар.

Наталія Мосейчук у себе на сторінці у Facebook зробила  анонс та показала, як команда готується до нового сезону:

30 годин до ефіру. Кажуть, якщо позбавлятися від всього старого у новому році прийде процвітання. Невдачі та проблеми лишаться у минулому. От і перевіримо на новій студії ПРАВО НА ВЛАДУ 2022. Позбавляємось старих стільців… Хочемо, щоб на нові стільці сіли не колишні ображені, а ті, хто озвучить і втілить ідеї для України. У кого право на владу сьогодні. Хто має мужність визнати помилки і виправляти. Новий сезон Право на Владу вже завтра на 1+1. До зустрічі о 21.45 у прямому ефірі та на Youtube ТСН.

Опубліковано Наталією Мосейчук Четвер, 3 лютого 2022 р.

Дивіться новий випуск "Право на владу" вже сьогодні, 3 лютого, о 21:45.

Свої запитання телеглядачі можуть ставити на Facebook-сторінці програми.

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