"Право на владу" начинает сезон в новой студии: онлайн-трансляция

В выпуске обсудят тему эскалации военного конфликта с Россией.

Сегодня, 3 февраля, в 21:45 в эфир 1+1 возвращается общественно-политический проект "Право на владу". Новый сезон начнется с обсуждения важнейшей темы — эскалации военного конфликта с Россией.

Первый эфир нового года ведущая Наталия Мосейчук проведет в новой студии. Зрители увидят новый логотип, дизайн и декорации, которые подчеркнут имидж проекта и позволят глубже погрузиться в атмосферу дискуссии. Кроме того, в студии появится новая локация – круглый стол, который расширит возможности открытого диалога с приглашенными гостями и поиска ответов на важные вопросы.

Москва продолжает создавать напряжение на международной политической арене. Украина и наши международные партнеры пытаются предотвратить обострение военного конфликта с агрессором. В прямом эфире ведущая Наталия Мосейчук с политиками, экспертами и приглашенными гостями обсудит, от чего зависит дальнейшее развитие событий и можно ли предотвратить вторжение? О чем сейчас ведутся переговоры с Россией и помогут ли Украине союзники, если агрессор пойдет в наступление? Также поговорим о том, как тревожные ожидания сказались на экономике и как справиться с этим. Эти вопросы будут обсуждаться в первом выпуске программы "Право на владу», которая возвращается в эфир в новом году в новой студии сегодня в 21:45.

В дискуссии примут участие:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов,

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

временная поверенная в делах США Кристина Квин,

министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,

глава партии "За майбутнє" Игорь Палица,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси (2010-2011) Роман Бессмертный,

глава партии “Голос” Кира Рудык,

лидер партии “Наші” Евгений Мураев,

глава ВО “Свобода” Олег Тягнибок,

Чрезвычайный и Полномочный Андрей Мельник,

адвокат, блоггер (Россия) Марк Фейгин,

экономист Михаил Кухарь.

Наталья Мосейчук у себя на странице Facebook сделала анонс и показала, как команда готовится к новому сезону

30 часов в эфир. Говорят, если избавляться от всего старика в новом году придет процветание. Неудачи и проблемы останутся в прошлом. Вот и проверим на новой студии ПРАВО НА ВЛАСТЬ 2022. Избавляемся от старых стульев… Хотим, чтобы на новые стулья сели не бывшие оскорбленные, а те, кто озвучит и воплотит идеи для Украины. У кого право на власть сегодня. Имеющий мужество признать ошибки и исправлять. Новый сезон Право на Владу уже завтра на 1+1. До встречи в 21.45 в прямом эфире и Youtube ТСН. Опубликовано Наталией Мосейчук Четверг, 3 февраля 2022 г.

Смотрите новый выпуск "Право на владу" уже сегодня, 3 декабря, в 21:45.

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