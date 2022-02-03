Ужасное ДТП в Херсонской области: выжили не все

Ужасное ДТП в Херсонской области: выжили не все

На месте аварии работает полиция.

В Херсонской области, близи села Тягинка, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, четверо получили травмы.

Об этом сообщили в полиции региона.

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На автодороге водитель автомобиля Renault Dokker выехал на встречную полосу движения и столкнулся с пассажирским автобусом Ford. В результате водитель легковушки погиб на месте происшествия. Мужчина, находившийся за рулем автобуса, да еще трое пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Их доставили в больницы.

На месте работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Херсонской области и сотрудники территориального подразделения полиции. Продолжаются первоочередные следственные действия.

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Напомним, в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки сбил 16-летнюю местную жительницу. Девушка скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.

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