Ужасное ДТП в Херсонской области: выжили не все

На месте аварии работает полиция.
В Херсонской области, близи села Тягинка, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, четверо получили травмы.
Об этом сообщили в полиции региона.
На автодороге водитель автомобиля Renault Dokker выехал на встречную полосу движения и столкнулся с пассажирским автобусом Ford. В результате водитель легковушки погиб на месте происшествия. Мужчина, находившийся за рулем автобуса, да еще трое пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Их доставили в больницы.
На месте работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Херсонской области и сотрудники территориального подразделения полиции. Продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, в Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки сбил 16-летнюю местную жительницу. Девушка скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.
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