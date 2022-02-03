В крови водителя обнаружили 2,15 промилле спирта.

В Запорожье нетрезвый водитель спровоцировал серьезное ДТП, в результате которого столкнулись две легковушки.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, происшествие случилось на улице Чаривной. Там водитель автомобиля Hyundai во время маневра не справился с управлением и столкнулся с водителем легковушки Volkswagen Passat.

В результате чего повреждения получили оба транспортных средства. Впоследствии выяснилось, что водитель Hyundai находился в алкогольном опьянении. В его крови обнаружили 2,15 промилле спирта.

"Поэтому патрульные составили на водителя протоколы по ст. 130 ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения") и ст. 124 (“Нарушение ПДД, повлекшее ДТП”) КУоАП. Автомобиль был эвакуирован и помещен на площадку временного хранения", — рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.

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