МОН скасує наказ про повторні вибори президента "Могилянки" – Шмигаль

Прем'єр запевнив, щзо уряд "не втручається та не буде втручатися у виборчий процес" вишу.

Міністерство освіти і науки увечері 3 лютого має скасувати наказ про проведення повторного конкурсу з обрання президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Щойно закінчили нараду з представниками Києво-Могилянської академії та студентського самоврядування, Міносвіти, керівництвом Верховної Ради та народними депутатами. Запевнив усіх учасників зустрічі, що уряд не втручається та не буде втручатися у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія". МОН сьогодні скасує наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ "Києво-Могилянська академія", - запевнив прем'єр.

Він додав, "домовилися, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу, аби уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів".

Нагадаємо:

За підсумками другого туру виборів президента НаУКМА, який відбувся 27 січня, голова НАЗЯВО Сергій Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а в.о. президента НаУКМА, кандидатка економічних наук, доцентка, в.о. декана факультету економічних наук Олександра Гуменна – 191 голос (42,92%).

Попри визнання могилянською спільнотою, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результати виборів в НаУКМА . І 2 лютого Міністерство освіти та науки оголосило конкурс на зайняття посади президента Києво-Могилянської академії.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук надіслав звернення до міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з вимогою обґрунтувати відмову МОН визнавати результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Студенти Києво-Могилянської академії підтримали безстроковий страйк через невизнання з боку Міністерства освіти та науки України результатів виборів президента НаУКМА.

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