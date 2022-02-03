Нарешті хтось почав говорити про втому України від іноземних партнерів - Кулеба

Нарешті хтось почав говорити про втому України від іноземних партнерів - Кулеба

Кулеба наголосив, що кожна заява іноземних партнерів мала наслідки для української економіки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна "втомилася від іноземних партнерів". За його словами, заяви світових лідерів про те, що вторгнення Росії до Украни "неминуче" вводило українців у паніку.

Про це він сказав під час ток-шоу Право на владу.

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"Я постійно чув лише одне - про втому іноземних партнерів від України. Нарешті хтось почав говорити про втому України від іноземних партнерів", — заявив Кулеба.

Очільник закордонного відомства зазначає, що спільно з іноземними партнерами він дійшов висновку, що кожне слово в публічній комунікації є дуже важливим.

"Розгорнулися цілі філологічні баталії щодо англійського слова "imminent" ("неминучий" - Ред.), яке постійно використовували США про те, що атака на Україну "невідворотна". Я вже прочитав два окремі матеріали про те, як це слово правильно потрібно перекладати", — каже міністр.

За його словами, вперше розмова щодо цього розпочалася з Ентоні Блінкеном під час його візиту до Києва.

"Ми показали конкретні наслідки для української економіки від кожної заяви. Одна заява - гривня просіла. Друга заява - народ пішов в банки знімати заощадження. І після цього почалася еволюція партнерів. І завершилася вона заявою речниці Білого дому, яка сказала, що це слово ("imminent" - "невідворотний" - Ред.) більше не буде використовуватися", — пояснив міністр.

Нагадаємо, очільник українського закордонного відомства Дмитро Кулеба заявив, що широкомасштабне вторгнення Російської Федерації досі не розпочалося, тому що дипломати роблять свою роботу, починаючи з президента, який керує зовнішньою політикою, завершуючи простим дипломатом в посольстві, який пише тези і готує матеріали.

Нарешті хтось почав говорити про втому України від іноземних партнерів - Кулеба

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