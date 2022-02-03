Кулеба объяснил, почему "нормандский формат" ключевой для Украины

На следующей неделе главы МИД Франции и Германии могут приехать в Киев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что он постоянно общается с главами МИД Франции и Германии по поводу активизации "нормандского формата".

Об этом он заявил в четверг, 3 февраля, в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

"Нормандский формат" — это место, где встречаются ключевые европейские игроки, оказывающие решающее влияние на вопросы европейских гарантий. По крайней мере, гарантий безопасности для нашего государства. Я имею в виду Францию и Германию. Поэтому сейчас у нас с этими государствами беспрецедентно активный диалог. Я сегодня с утра говорил с министром иностранных дел Франции, я с ним завтра буду говорить. На следующей неделе я надеюсь его и немецкого коллегу увидеть в Киеве", – пояснил Кулеба.

Напомним :

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страны НАТО должны не только дипломатично защищаться от претензий России, но и "контрактовать".

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