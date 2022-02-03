Посол Чалий назвав найскладніші для МЗС України дати

За словами Чалого, у ці дати варто чекати "серйозного політичного тиску".

Надзвичайний і Повноважний Посол України Олександр Чалий вважає, що наступний тиждень для українських дипломатів буде найважчим періодом.

Про це він сказав 3 лютого в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

За його словами, найскладнішими датами для українського МЗС будуть 8-9 лютого та ніч проти 10 лютого - перед зустріччю у Берліні політичних радників "нормандського формату". Він пояснив, що у ці дати варто чекати "серйозного політичного тиску".

"Мене трошки тривожить, що так багато перших осіб інших країн сьогодні у нас. З одного боку, це нам підтримка. З іншого боку, ми розуміємо, що вони сюди приїжджають не просто так, не тільки нас підтримати. І те, що питання Мінських угод і їх імплементація є ключовими... Подивіться протокольні зустрічі - у нас буде 10-го зустріч у Берліні - для вас будуть самими складними 8-9 лютого, ніч перед 10-м, тому що буде дуже серйозний дипломатичний тиск", - сказав Чалий.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію про те, що нібито хтось тисне на Київ. Він заявив, що Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, оскільки в їхній основі - прямий діалог між Україною і ОРДЛО.

Читайте також: