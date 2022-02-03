Посол Чалый назвал самые сложные для МИД Украины даты

По словам Чалого, в эти даты следует ожидать "серьезного политического давления".

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый считает, что следующая неделя для украинских дипломатов будет самым трудным периодом.

Об этом он сказал 3 февраля в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

По его словам, наиболее сложными датами для украинского МИД будут 8-9 февраля и ночь на 10 февраля - перед встречей в Берлине политических советников "нормандского формата". Он пояснил, что в эти даты следует ожидать "серьезного политического давления".

"Меня немного тревожит, что так много первых лиц других стран сегодня у нас. С одной стороны, это нам поддержка. С другой стороны, мы понимаем, что они сюда приезжают не просто так, не только нас поддержать. И то, что вопросы Минских сделок и их имплементация являются ключевыми... Посмотрите протокольные встречи — у нас будет 10-я встреча в Берлине — для вас будут самыми сложными 8-9 февраля, ночь перед 10-м, потому что будет очень серьезное дипломатическое давление", — сказал Чалый.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что якобы кто-то давит на Киев. Он заявил, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, поскольку в их основе – прямой диалог между Украиной и ОРДЛО.

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