На Сумщині пролунало 22 вибухи

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Всього було зафіксовано 22 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська громади.
- Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
- Хотінська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
- Юнаківська громада: зафіксовано атаку FPV-дронів (2 вибухи).
- Краснопільська громада: відбулася атака FPV-дрона (1 вибух).
- Білопільська громада: здійснено обстріл з мінометів (4 вибухи).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міненерго пояснили, навіщо Росія поновила обстріли енергетичної інфраструктури.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову атакували Харківщину, Синєгубов розповів про постраждалих.
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