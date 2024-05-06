На Сумщині пролунало 22 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 22 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська громади.

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів).

Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

Хотінська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Юнаківська громада: зафіксовано атаку FPV-дронів (2 вибухи).

Краснопільська громада: відбулася атака FPV-дрона (1 вибух).

Білопільська громада: здійснено обстріл з мінометів (4 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Міненерго пояснили, навіщо Росія поновила обстріли енергетичної інфраструктури.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову атакували Харківщину, Синєгубов розповів про постраждалих.

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