В Авдіївці окупанти розкрадають залишки коксохіму — ЦНС

Російські окупанти роблять те, що вони вміють найкраще — грабують.
Російські загарбники вивозять на продаж залишки коксохімічного заводу, який вони захопили в Авдіївці.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У повідомленні вказується, що у захопленій Авдіївці росіяни почали вивіз лому з залишків знищеного ними коксохімічного заводу. Лом вивозять до порту Маріуполя.
"З покращень в зруйнованому місті лише поклонний хрест, який цинічно встановили окупанти на місці міста, якого більше немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни заявили про захоплення заводу у Красногорівці.
Крім того, ми раніше інформували, що окупанти вдарили пʼятьма ракетами по Слов'янській ТЕС.
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