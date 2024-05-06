В Авдіївці окупанти розкрадають залишки коксохіму — ЦНС

Російські окупанти роблять те, що вони вміють найкраще — грабують.

Російські загарбники вивозять на продаж залишки коксохімічного заводу, який вони захопили в Авдіївці.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що у захопленій Авдіївці росіяни почали вивіз лому з залишків знищеного ними коксохімічного заводу. Лом вивозять до порту Маріуполя.

"З покращень в зруйнованому місті лише поклонний хрест, який цинічно встановили окупанти на місці міста, якого більше немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни заявили про захоплення заводу у Красногорівці.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти вдарили пʼятьма ракетами по Слов'янській ТЕС.

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