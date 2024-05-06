Астрологічний прогноз на 6 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: гармонійний і світлий день, коли вдаються будь-які справи, головне, щоб вони були націлені на досягнення благих цілей.

Символ дня: Лотос.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: бузковий, лавандовий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: аметист, молочний опал, аквамарин.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня безпечні та нетривалі, особливо якщо вчасно розпочати лікування.

Харчування дня: не варто зловживати сіллю та спеціями.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна удобрювати ґрунт та підгодовувати плодові рослини – особливо корисним для них виявиться перегній.

Магія та містика дня: день сприятливий для приворотів та змов на щастя та злагоду в сім'ї.

Сни дня: сни нинішнього дня містять важливу інформацію, яку необхідно взяти до відома.

Табу дня: у жодному разі не можна нічого руйнувати.

Цитата дня: «Потрібно мати щось спільне, щоб розуміти одне одного, і чимось відрізнятися, щоб кохати одне одного» (Поль Жеральді).

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