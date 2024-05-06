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Астрологический прогноз на 6 мая

Астрологический прогноз на 6 мая

Лотос - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: гармоничный и светлый день, когда удаются любые дела, главное, чтобы они были нацелены на достижение благих целей. 

Символ дня: лотос. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, лиловый. 

Счастливые камни дня: аметист, молочный опал, аквамарин.

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня неопасны и непродолжительны, особенно если вовремя приступить к лечению. 

Питание дня: не стоит злоупотреблять солью и специями.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно удобрять почву и подкармливать плодовые растения – особенно полезным для них окажется перегной. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для приворотов и заговоров на счастье и согласие в семье.

Сны дня: сны нынешнего дня содержат важную информацию, которую необходимо принять к сведению.

Табу дня: ни в коем случае нельзя ничего разрушать. 

Цитата дня: "Нужно иметь что-то общее, чтобы понимать друг друга, и чем-то отличаться, чтобы любить друг друга" (Поль Жеральди).

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