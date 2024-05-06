В Финляндии назвали основную цель российских диверсий в странах Европы

Для поведения диверсий Москва может задействовать мелких преступников или хулиганов.

Главная цель российских диверсий в Европе – попытка ослабить поддержку Украины со стороны стран Запада.

Об этом заявил заместитель руководителя Полиции безопасности Финляндии (Supo) Теэму Турунен, передает Укринформ.

Он заявил, что Россия хочет влиять на страны Запада и Финляндии также не застрахована от российских диверсий, хотя в настоящее время не является основным приоритетом для Москвы.

"Особый интерес России связан с поддержкой Украины. Не Финляндия интересует Россию, а единство Запада в поддержке Украины", – отметил он.

Основные цели на которых сосредоточились российские диверсанты, организация и логистика помощи Украине.

"Финляндия и другие западные страны в России классифицированы как "недружественные или враждебные" государства, в таком случае в арсенале России присутствуют разнообразные вредительства и устрашения", — подчеркнул Турунен.

Россия может использовать мелких преступников или хулиганов для причинения ущерба или запугивания.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия планирует диверсионные действия на всем континенте.

Кроме того, мы ранее сообщали, что в Финляндии заявили, что Россия может готовить гибридные атаки на страны НАТО.

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