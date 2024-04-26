Розвідка Британії: Росія прискорила наступ під Авдіївкою на Донеччині

Британська військова розвідка повідомляє, що росіяни продовжують активно наступати на Авдіївському напрямку.

Протягом останнього тижня російські війська прискорили просування на захід від Авдіївки в Донецькій області.

Про це йдеться в оновленій розвідувальній оцінці Міністерства оборони Великобританії.

За даними розвідки, російські сухопутні сили створили вузький виступ вглиб української території, увійшовши до міста Очеретине, розташованого приблизно за 15 км на північ від центру Авдіївки.

"Відколи в середині лютого 2024 року російські війська взяли під контроль Авдіївку, цей район залишається одним з основних напрямків їхніх операцій", - наголошується у звіті.

Британські військові аналітики вважають, що незважаючи на постійно високі втрати, російські сили здатні постійно обстрілювати українські позиції в цьому районі. За їхніми даними, окупанти вже взяли під свій контроль кілька невеликих населених пунктів поблизу Авдіївки.

Нагадаємо, один російський блогер стверджував, що російські війська "майже повністю" захопили Очеретине і що українські війська лише утримують позиції на цегельному заводі в західному Очеретиному. Проте аналітики ISW не спостерігали візуального підтвердження російського контролю над усім Очеретиним.

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