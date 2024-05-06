В Авдеевке оккупанты разворовывают остатки коксохима — ЦНС

Российские оккупанты делают то, что они умеют лучше всего — грабят.

Российские захватчики вывозят на продажу остатки коксохимического завода, который они захватили вАвдеевке.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что в захваченной Авдеевке россияне начали вывоз лома из остатков уничтоженного коксохимического завода. Лом вывозят в порт Мариуполя.

"Из улучшений в разрушенном городе только поклонный крест, который цинично установили оккупанты на месте города, которого больше нет", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне заявили о захвате завода в Красногоровке.

Кроме того, мы ранее информировали, что оккупанты ударили пятью ракетами по Славянской ТЭС.

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