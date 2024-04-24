Когда Поливальный понедельник в 2024 году: дата, история и обычаи праздника

Традиционно Поливальный понедельник проходит сразу после празднования Пасхи. Это особый праздник для верующих, имеющий свои обычаи и традиции.

Традиции Поливальный понедельника пришли к нам еще со времен Киевской Руси. Раньше это событие люди праздновали три дня подряд, в течение которых обливались водой. Отсюда и произошло название праздника.

Когда Поливальный понедельник в 2024 году

В 2024 году у верующих восточного обряда Пасха приходится на 5 мая, а это значит, что Поливальный понедельник мы будем праздновать 6 мая.

История праздника

В древности люди верили, что вода в понедельник после Пасхи обладает лечебными свойствами. Существовало поверье, что она приносит счастье, очищает душу и тело. Таким образом, обливаясь водой люди очищались, избавлялись от своих грехов.

Для украинцев Поливальный понедельник – важный праздник. Но подобные традиции можно найти в Чехии, Венгрии, Польше, Словакии.

Что можно и нельзя делать в Поливальный понедельник

Традиции Поливальный понедельника были известны еще в языческие времена. В прежние времена наши предки в этот день следили за облаками. Также так поступали для того, чтобы не было засухи. То есть, обливание водой, по мнению предков, должно было вызвать дожди, которые так нужны весной.

После прихода на земли Киевской Руси христианства некоторые языческие традиции переплылись с новым верованием. После также существовало мнение, если парень обольет в этот день незамужнюю девушку водой, то будто сделает ей "предложение руки и сердца". Часто так выражали симпатию, признавались в чувствах.

В поливаный понедельник существуют и определенные запреты. Так, например, запрещается унывать, думать о плохом. Также с гуляний в этот день нельзя возвращаться сухим. Все домашние дела лучше отложить на потом. Также запрещено ссориться и злословить, употреблять алкогольные напитки или сидеть дома наедине.

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