Відправлення західних військ до України: що каже голова МЗС Британії

Водночас він заявляє, що перемога Путіна в Україні становить небезпеку для всієї Європи.
Голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон виступив проти ідеї президента Франції Емманюеля Макрона розглянути можливість відправлення військ західних країн до України в разі прориву фронту.
Свою думку щодо цього Девід Кемерон висловив під час інтервʼю Sky News.
Він заявив, що відправлення західних військ на допомогу українцям буде "небезпечною ескалацією".
"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів – це правильно", – вважає він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС Британії заявив про необхідність не допустити перемоги Путіна в Україні, оскільки це означатиме небезпеку для всієї Європи.
Крім того, ми раніше інформували, що Макрон назвав умову для введення до України французьких військ.
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