Європа перебуває на критичному переламному етапі у світових питаннях — МЗС Британії

У разі перемоги в Україні Путін може звернути увагу вже на Молдову, або країни НАТО у Балтії.

Європа зіткнеться з серйозною небезпекою у разі перемоги російського диктатора Путіна в Україні.

Про це в інтерв'ю Sky News заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон.

Дипломат заявив, що наразі у Європи є два сценарії розвитку подій. В одному Україна витіснить російських загарбників зі своєї території та забезпечить справедливий мир.

"Майбутнє, в якому Путін досягне успіху, а Україна буде відкинута назад, я вважаю дуже небезпечним", - додав очільник МЗС.

Він уточнив, що наступного разу Путін може звернути увагу вже на Молдову, або країни НАТО у Балтії. Авторитарні режими у Китаї та Ірані також спостерігатимуть за розвитком подій.

"Я думаю, що ми перебуваємо на абсолютно критичному переламному етапі у світових питаннях", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з головою МЗС Великої Британії Девідом Кемероном.

Крім того, ми раніше інформували, що Макрон назвав умову для введення до України французьких військ.

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