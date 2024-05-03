Росіяни увійшли до села поблизу Авдіївки і просунулися далі – Bild

Однак вони зазнають великих втрат, що вказує на прибуття свіжих боєприпасів для українських захисників.

Російські війська увійшли до села Архангельське поблизу Авдіївки.

Про це повідомляє Bild.

Минулого тижня ЗС РФ здійснили прорив на північний захід від Авдіївки, пройшовши 3 км углиб позицій ЗСУ до селища Очеретине. Відтоді вони постійно розширюють утворений плацдарм. За інформацією експерта Bild з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, російські війська увійшли до села Архангельське і просунулися на село Сокіл.

Фото: Bild

“Російські війська захопили південну частину Архангельського і пройшли пів шляху між Соловйовим і Соколом. Вони зазнають великих втрат, що вказує на прибуття свіжих боєприпасів для українських захисників”, – пише Рьопке.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують тиснути в районі Часового Яру на Донеччині та на Авдіївському напрямку. В районі тривають бої.

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