Россияне вошли в село близ Авдеевки и продвинулись дальше – Bild

Однако они несут большие потери, что указывает на прибытие свежих боеприпасов для украинских защитников.

Российские войска вошли в село Архангельское вблизи Авдеевки.

Об этом сообщает Bild.

На прошлой неделе ВС РФ совершили прорыв северо-западнее Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ до поселка Очеретино. С этого времени они постоянно расширяют образовавшийся плацдарм. По информации эксперта Bild по анализу открытых данных Юлиана Репке, российские войска вошли в село Архангельское и продвинулись в село Сокол.

Фото: Bild

“Российские войска захватили южную часть Архангельского и прошли полпути между Соловьевым и Соколом. Они несут большие потери, что указывает на прибытие свежих боеприпасов для украинских защитников”, – пишет Репке.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают давить в районе Часова Яра на Донетчине и на Авдеевском направлении. В районе продолжаются бои.

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