Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова – ОВА

У Харкові знову гучно. Окупанти вчергове вдарили по цивільній інфраструктурі міста.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Попередньо, є постраждалі. Деталі встановлюються", – заявив посадовець.

Що відомо про постраждалих

За словами Синєгубова, ворог вдарив ракетою по території підприємства в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок цього троє цивільних зазнали поранень.

Пізніше кількість постраждалих, на жаль, зросла.

"Кількість постраждалих збільшилася до чотирьох – троє цивільних чоловіків та одна жінка", – зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, близько 14:30 4 травня російські окупаційні війська також атакували Харків. Попередньо, йдеться про удари керованими авіабомбами.

Читайте також: