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Активність ворожих безпілотників та вибухи у Харкові: головні новини ночі 4 травня 2024 року

Активність ворожих безпілотників та вибухи у Харкові: головні новини ночі 4 травня 2024 року

Ворог знову вночі атакував Україну / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Ворог знову атакував Україну дронами Читати далі –>
  • У Харкові пролунали вибухи Читати далі –>
  • У Харкові - два прильоти після атаки дронів: спалахнула пожежа Читати далі –>
  • Окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову: троє постраждалих, серед них - дитина Читати далі –>
  • У Харкові після атаки дронів рятувальники ліквідовують загоряння цивільної інфраструктури: кількість постраждалих зросла Читати далі –>

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