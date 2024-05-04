Активність ворожих безпілотників та вибухи у Харкові: головні новини ночі 4 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворог знову атакував Україну дронами Читати далі –>
- У Харкові пролунали вибухи Читати далі –>
- У Харкові - два прильоти після атаки дронів: спалахнула пожежа Читати далі –>
- Окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову: троє постраждалих, серед них - дитина Читати далі –>
- У Харкові після атаки дронів рятувальники ліквідовують загоряння цивільної інфраструктури: кількість постраждалих зросла Читати далі –>
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