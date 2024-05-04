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Особи з алко- і наркозалежностями підпадають під мобілізацію, але є нюанс – експерт

Особи з алко- і наркозалежностями підпадають під мобілізацію, але є нюанс – експерт

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Експерт розповів, до яких підрозділів можуть мобілізувати людей із залежностями.

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко розповів, що особи з різними видами залежностей, наприклад, алко-, нарко- або якась інша залежність підпадають під мобілізацію. 

Про це він розповів в ефірі "КИЇВ24". 

"Визнаються придатними або тимчасово придатними за цією класифікацією... для формування або для потрапляння до формувань, які скоріше за все не є бойовими підрозділами... Це служба тилу, забезпечення логістичної допомоги, навіть медичної допомога – можуть бути тими підрозділами, які потребуватимуть, можуть приймати осіб з саме такими діагнозами", - додав він.

Нагадаємо, в Міноборони розповіли, як оскаржити висновок ВЛК.

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