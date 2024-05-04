Вслед за "Лестером": определился второй новичок АПЛ сезона-2024/25

В субботу, 4 мая, состоялись матчи заключительного, 46-го тура Чемпионшипа (второй по рангу дивизион чемпионата Англии – прим.). По их итогам обладателем последней прямой путевки в АПЛ стал "Ипсвич".

В последнем туре команда Кирана Маккенны на своем поле победила "Хаддерсфилд" (2:0). Это позволило "трактористам" с 96 очками финишировать на втором месте в Чемпионшипе и оформить выход в элитный дивизион.

В итоговой турнирной таблице "Ипсвич" в борьбе за второе место опередил "Лидс" (90 баллов), который в последнем туре дома проиграл "Саутгемптону" (1:2).

Победителем Чемпионшипа досрочно стал "Лестер" (97 очков), который первым гарантировал себе повышение в классе и в следующем сезоне будет играть в АПЛ.

Отметим, что "Ипсвич" вернулся в элитный дивизион после 22-летнего отсутствия. В последний раз команда играла в АПЛ еще в сезоне-2001/02.

Последнюю, третью путевку в АПЛ на предстоящий сезон разыграют в плей-офф команды, занявшие в Чемпионшипе места с третьего по шестое: "Лидс", "Саутгемптон", "Вест Бромвич" и "Норвич".

Напомним, "Шеффилд Юнайтед" стал первым клубом, досрочно потерявшим шансы остаться в АПЛ на следующий сезон. "Ноттингем", "Лутон" и "Бернли" продолжают бороться за сохранение прописки в элите – только одна из трех команд спасется от вылета.

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