Кремль подстрекает три страны устроить блокаду Украине: эксперт описал планы РФ

В случае успеха в Молдове Москва сможет реализовать более масштабный сценарий блокады, активизировав ультраправых в странах по всей западной границе Украины.

Начало польской блокады границы с Украиной в ноябре 2023 года – это часть более глобального сценария логистической изоляции страны, курируемого из России. Вместе с тем, в Румынии и Молдове маргинальные и ультраправые проявления не получили особой поддержки, однако это не означает, что не будет новой попытки.

Об этом говорится в материале совместного проекта OBOZ.UA и военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.

Польская блокада границы была в интересах России

Польская блокада украинской границы стала центром внимания как крайне недружественный акт, устроенный поляками в критическое для Украины время. Этот акт полностью играл на руку российским оккупантам, ведь благодаря блокаде усложнились поставки разной специфической продукции.

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"Складывалось впечатление, что польские фермеры и поддерживающие их политические силы действовали только в интересах России. А возможно, не складывалось, а так и было... Ведь протестуя против провоза украинского зерна, польские фермеры как-то не особо упоминали тот факт, что через территорию Польши шло втрое больше российской агропродукции – более 12 млн. тонн”, – обратил внимание Коваленко.

Он убежден, что блокада границы с Украиной была целенаправленной и заказной операцией, организованной политическими силами, которые в той или иной степени аффилированы с Россией.

В качестве доказательства целенаправленности блокады аналитик привел тот факт, что протесты организовывала ультраправая "Конфедерация свободы и независимости" – коалиция ультраправых политических партий Польши, исповедующих евроскептицизм, христианский фундаментализм, монархизм, национализм, антисемитизм.

Также действия фермеров и популистов негласно поддерживала польская партия "Право и справедливость", но, как указывает обозреватель, главными шутами на арене были ультраправые.

"Это не удивительно, ведь именно такие политические силы всегда вызывали интерес и симпатии у России, которая укрепляла с ними негласные контакты, а порой прямо финансировала – например, как "Альтернативу для Германии". Но история с блокадой границы с Украиной должна стать более масштабной, чем мы могли наблюдать", – говорится в материале.

Полесские фермеры на тракторах в феврале 2024 блокировали движение на границе с Украиной / Фото: Getty Images

Маргинальные проявления в Румынии: территориальные претензии и блокада границы фермерами

Коваленко объяснил, что архизадачей РФ во второй половине 2023 года была полная блокада Украины на ее западных границах. Цель врага – к моменту наступления российских войск создать катастрофический дефицит в снабжении западными партнерами военной помощи для ВСУ, которая и так замедлилась и уменьшилась.

Обозреватель обратил внимание, что вместе с управляемыми ультраправыми силами польскими фермерами оживились аналогичные сельскохозяйственные силы в других соседних с Украиной странах.

Так, в ноябре 2023 года румынская сенатор Диана Шошоаке призвала забрать у Украины часть территорий. Политик является основательницей партии SOS, и известна своими связями с россиянами. В разгар полномасштабной войны в Украине в марте 2022 года Шошоаке с еще тремя парламентариями встретились с послом РФ в Бухаресте, "соглашая свою информационную роль в ходе войны".

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В то же время глава национального совета партии "Альянс за объединение румынов" Клаудиу Тырзиу призвал власти Румынии не отказываться от территориальных претензий к Украине. Политик выступил за то, чтобы "забрать" Бессарабию, Северную Буковину, Закарпатье и так далее.

"В унисон с этими заявлениями румынские фермеры попытались блокировать границу с Украиной, в чем их поддержали со стороны Молдовы (здесь сторону фермеров поддерживала марионетка Кремля – Додон), хотя этому эпизоду в наших СМИ было уделено немного внимания. Правда, эти попытки терялись по своей результативности с польской блокадой и не были долговременным и массовым явлением", – говорится в публикации.

Отмечается, что волна недовольства фермеров возникла в Румынии не только в унисон с поляками, но и на фоне того, как Киев и Бухарест начали решать вопросы обхода Польши благодаря новой строящейся магистрали.

По мнению Коваленко, успешным сценарием блокады Украины стал только польский, а румынский и молдавский оказались провальными. Все потому, что движущей силой блокады всегда были ультраправые маргиналы, и только в Польше они получили поддержку от правящей партии "ПиС", пытавшейся обвинить Украину в своей провальной экономической политике.

В то же время, в Румынии и Молдове маргинальные и ультраправые проявления не получили особой поддержки, но это означает, что не будет новой попытки, предупредил военно-политический обозреватель.

Важная роль Молдовы в будущей концепции блокады Украины

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В статье говорится, что в Молдове проходит процесс консолидации так называемой оппозиции. Речь идет о по существу объединении пророссийских политических сил — "Возрождение", "Шанс", объявленная вне закона партия Илана Шора, а также башкана Гагаузии Евгении Гуцул — в единую партию "Победа". Отмечается, что это объединение произошло под "благословением" кураторов из Москвы. Формальным лидером объединения избрана Гуцул.

Коваленко прогнозирует, что Молдова в 2024 году может стать основным полем предстоящей борьбы России за возобновление контроля над республикой путем объединения в одну всех марионеточных пророссийских политсил.

"В этом году шутки закончились и кураторам нужен результат, а не банальное распыление бюджета, поскольку Молдова играет немаловажную роль в будущей концепции логистической блокады Украины", – отмечается в материале.

Поскольку в Москве понимают, что силовой вариант захвата власти в Кишиневе не сработает, ведь законную власть президента Маи Санду вступится Украина, россияне избрали исключительно гибридный, латентный, социально-политический путь.

"В случае успеха в Молдове Москва сможет реализовать более масштабный сценарий, активизировав ультраправых в странах по всей западной границе Украины. В условиях возобновления помощи нашей стране и непредсказуемых последствий президентских выборов в США такой сценарий ограничения логистики в Украине может стать одним из самых эффективных. И в этом вопросе ультраправые силы будут привлечены как основной локомотив более широкой блокады", – прогнозирует Коваленко.

Напомним, утром 29 апреля польские фермеры разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной "Гребенное-Рава-Руська", однако заявили, что не будут пропускать грузовики с зерном.

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