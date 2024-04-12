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Санду закликала Нідерланди передати Україні додаткові системи ППО

Санду закликала Нідерланди передати Україні додаткові системи ППО

Майя Санду закликала надати Україні додаткові ППО / Фото: Associated Press

Вона нагадала, що російські загарбники зруйнували найбільшу електростанцію Київщини.

Президентка Молдови Майя Санду закликала передати Україні додаткові системи ППО під час зустрічі з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Вона нагадала, що російські загарбники зруйнували найбільшу електростанцію Київщини.

"У зв’язку з тим, що найбільша електростанція Київської області була зруйнована російською ракетою минулої ночі, я наголосила на нагальній потребі в більшій кількості систем протиповітряної оборони для України", - зазначила Санду.

В свою чергу Кайса Оллонгрен зауважила, що війна в Україні призвела до підвищення занепокоєння, тому Нідерланди будуть посилювати співпрацю з Молдовою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністри Нідерландів, Данії та Чехії обговорили варіанти постачання додаткових систем ППО Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна може отримати від Польщі радянські ракети для ППО.

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