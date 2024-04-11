Білий дім зробив заяву про останні ракетні удари РФ по ТЕС

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр наголосила, що удари по Україні впродовж останньої доби є ще одним жахливим нагадуванням про те, що потреби в підтримці України є критичними.

Чергові ракетно-повітряні удари РФ по Україні, які уразили критично важливі об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема Трипільску ТЕС на Київщині свідчать про необхідність для Конгресу США негайно внести на розгляд та ухвалити законопроєкт із підтримкою України.

Про це заявила у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає власний кореспондент "Укрінформу".

Ракетна атака росіян на електростанцію в Київській області, а також енергооб'єкти в інших п'яти областях України стали черговим нагадуванням про заяви президента України із закликами надати більше засобів ППО та перехоплення, щоби захистити людей та критичну інфраструктуру від російських ракет та ворожих дронів.

"Необхідно, щоби спікер Палати представників вніс на розгляд законопроєкт із додатковим фінансуванням, і ми знаємо, що, вочевидь, отримаємо переважну підтримку з боку республіканців і демократів. Ми маємо побачити, що законопроєкт, який був підтриманий більшістю голосів у Сенаті, внесений на розгляд", - наголосила Жан-П’єр.

Нагадаємо, секретарка комітету ВР з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька запропонувала стратегію "тисячі мурашників" для відновлення генерації після ударів РФ по ТЕС. Проте без систем ППО не обійтися. На її думку, унаслідок знищення російськими ракетами енергетичних станцій України немає сенсу відновлювати старі радянські великі об'єкти.

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