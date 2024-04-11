В України закінчилися ракети для Patriot та Iris-T – оглядач Bild

Водночас, як зазначив оглядач, на Заході на складах лежать сотні систем ППО і тисячі ракет.

В України закінчилися ракети до систем Patriot та Iris-T, також виснажені або знищені більшість інших запасів ППО.

Таку оцінку дав оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке у соцмережі Х після масованої російської атаки по Україні в ніч проти 11 квітня.

"Як я сказав кілька тижнів тому (майже ніхто мені не повірив): в України закінчилися ракети до Patriot та Iris-T. Також виснажені або знищені більшість інших запасів ППО", – йдеться в дописі експерта.

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"Це при тому, що у нас на складах сотні систем і тисячі ракет. Немає слів", – додав Рьопке.

Нагадаємо, РФ у ніч проти 11 квітня влаштувала комбіновану атаку по Україні різними типами ракет і дронами. Загалом окупанти випустили 82 повітряні цілі, українська ППО збила 57 із них.

Після атаки президент Володимир Зеленський закликав союзників надати Україні системи ППО та іншу оборонну підтримку, а не "заплющувати очі і вести довгі дискусії".

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