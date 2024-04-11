У Украины закончились ракеты для Patriot и Iris-T – обозреватель Bild

В то же время, как отметил обозреватель, на Западе на складах лежат сотни систем ПВО и тысячи ракет.

У Украины закончились ракеты к системам Patriot и Iris-T, также истощены или уничтожены большинство других запасов ПВО.

Такую оценку дал обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке в соцсети Х после массированной российской атаки по Украине в ночь на 11 апреля.

"Как я сказал несколько недель назад (почти никто мне не поверил): у Украины закончились ракеты к Patriot и Iris-T. Также истощены или уничтожены большинство других запасов ПВО", – говорится в сообщении эксперта.

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"Это при том, что у нас на складах сотни систем и тысячи ракет. Нет слов", – добавил Репке.

Напомним, РФ в ночь на 11 апреля устроила комбинированную атаку по Украине разными типами ракет и дронами. Всего оккупанты выпустили 82 воздушные цели, украинская ПВО сбила 57 из них.

После атаки президент Владимир Зеленский призвал союзников предоставить Украине системы ПВО и другую оборонную поддержку, а не "закрывать глаза и вести долгие дискуссии".

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