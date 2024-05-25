Путіну потрібна Україна, щоб вести війну проти НАТО - ISW

Росія готується до звичайної війни з НАТО, і Кремль, ймовірно, розглядатиме все, крім капітуляції України, як екзистенційну загрозу здатності Росії вести таку війну.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Російські військові керівники, які планують війну проти НАТО, повинні будуть припустити, що Україна може вступити в таку війну від імені НАТО незалежно від статусу членства України. Фронт з НАТО вздовж усього західного кордону Росії з Європою ставить перед російськими військовими серйозні виклики.

"Поразка України дасть Росії можливість розгорнути свої сили вздовж усього східного флангу - Європи від Чорного моря до Фінляндії. Перемога Росії в Україні не тільки усуне загрозу України як потенційного супротивника під час можливої звичайної війни з НАТО, але й забезпечить Росію додатковими ресурсами та людьми для участі у широкомасштабній конфронтації з НАТО. Росіяни, швидше за все, розглядають перемогу в Україні як передумову для того, щоб мати можливість вести війну з НАТО, а будь-яке припинення вогню чи врегулювання шляхом переговорів, крім повної капітуляції України, як тимчасову паузу в їхніх зусиллях знищити незалежну українську державу", - вважають аналітики.

Нагадаємо, російський уряд випустив скандальну постанову, яка ставить під сумнів чинні морські кордони РФ та НАТО. Москва кинула претензію одразу кільком країнам Балтії, зокрема Фінляндії та Литві. На думку росіян, обумовлені у ХХ столітті морські кордони не відповідають "сучасній географічній ситуації".

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