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Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила добрі новини для України: що станеться

Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила добрі новини для України: що станеться

Яна Пасинкова передбачила добрі новини / Фото: Unsplash

Тарологиня вважає, що українці можуть почути добрі новини.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила добрі новини для України. 

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Яна Пасинкова вважає, що операція у Курській області може принести Україні добрі новини. 

"Хай наших Господь береже. Щодо цих фашистів, то у них є якийсь козир в рукаві і це стосується церков, общин, релігії. І зараз так складаються зірки, що найближчі події для нас - це визволення, договір і продаж нам нашого. Нехай воно так і буде", - сказала Яна Пасинкова. 

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