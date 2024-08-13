Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала хорошие новости для Украины: что случится

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова предсказала хорошие новости для Украины.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Яна Пасынкова считает, что операция в Курской области может принести Украине хорошие новости.

"Пусть наших Господь бережет. Что касается этих фашистов, то у них есть козырь в рукаве и это касается церквей, общин, религии. И сейчас так складываются звезды, что ближайшие события для нас — это освобождение и договор, и продажа нам нашего. Пусть оно так и будет", — сказала Яна Пасынкова.

Читайте также: