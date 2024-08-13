Будет ли наступление из Беларуси: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала предсказание

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова сделала предсказание об угрозе наступления на Украину со стороны Беларуси.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Беларусь была и будет плацдармом для того, чтобы РФ несла смерть для наших людей. Пока есть команда "стоп", то есть пешком они не уйдут. Но сегодня она есть, завтра нет. А там плацдарм для РФ. Оттуда ничего хорошего нельзя ждать ", – сказала она.

Также Яна Пасинкова считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко готовится передать власть своему преемнику.

"В Беларуси будет передача поста какому-то мужчине. Лукашенко этот кандидат не нравится, но выбора не будет. Единственное о чем будет просить Лукашенко, чтобы власть не передавать женщине", — сказала она.

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