У Польщі боєприпас влучив у житловий будинок під час військових навчань

Під час військових навчань у Польщі боєприпас рикошетом влучив у житловий будинок.

Під час проведення стрільб у рамках спільних з Румунією військових навчань на полігоні у Польщі боєприпас рикошетом влучив у житловий будинок

Про це повідомляє командування ЗС Польщі.

"Минулої ночі (22 серпня - ред.) на стрільбищі Бемово Піске на полігоні Ожиш під час союзницьких стрільб за участю румунських військових рикошетом пошкоджено будівлю, розташовану поблизу стрільбища. Ніхто не постраждав. Справу розслідує військова жандармерія. Всі збитки будуть відшкодовані в найкоротші терміни", - йдеться у повідомленні.

Пресофіцерка 15-ї Гіжицької механізованої бригади Малгожата Місюкевич повідомила, що в ніч із четверга на п’ятницю на полігоні проходили планові нічні вогневі навчання.

"Під час них одна з куль румунського підрозділу потрапила в житловий будинок. На щастя, ніхто не постраждав", - сказала капітан Місюкевич.

Вона додала, що інформації про те, чи були в будинку на момент попадання снаряда мешканці, немає.

На місце аварії виїхав мер Бемово Піске, також там працює військова поліція, яка розслідує справу. Місюкевич запевнила, що всі збитки, завдані цією подією, компенсує армія.

Нагадаємо, біля польського міста Ольштин впав загадковий об'єкт, на якому були написи російською мовою. Збройні сили Польщі переконують, що швидше за все це - повітряна куля.

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