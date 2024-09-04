Головна мета всіх справ – тримати Коломойського під вартою, – адвокат

Слідство навіть відмовило у клопотанні адвокатів про те, аби бізнесмен особисто прибув на пресконференцію.

Головна мета усіх справ проти бізнесмена Ігоря Коломойського – це тримання його під вартою.

Про це заявив адвокат Олександр Лисак.

"Всі справи пов’язані тим, що Коломойський повинен перебувати під вартою", – сказав захисник бізнесмена.

"До речі, сьогодні він мав бути на пресконференції. Ми кілька днів тому ініціювали клопотання, щоб забезпечили участь Ігоря Валерійовича у цьому заході. Ми вчора, 3 вересня, десь о 17 годині отримали повідомлення, що у задоволенні цього клопотання відмовлено", – додав Лисак.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коломойський — РІК за ҐРАТАМИ! НАЖИВО! ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ

Нагадаємо, 2 вересня минув рік, відколи Коломойський був взятий під варту. За цей час йому вже чотири рази змінювали підозри. Спочатку слідство заявляло про потерпілий завод "Нафтохімік Прикарпаття", потім – про "Приватбанк", а тепер – вже "Укрнафта" та "Приватбанк".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.