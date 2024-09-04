Главная цель всех дел – держать Коломойского под стражей, – адвокат

Следствие даже отказало в ходатайстве адвокатов о том, чтобы бизнесмен лично прибыл на пресс-конференцию.

Главная цель всех дел против бизнесмена Игоря Коломойского – содержание его под стражей.

Об этом заявил адвокат Александр Лысак.

"Все дела связаны с тем, что Коломойский должен находиться под стражей", – сказал защитник бизнесмена.

"Кстати, сегодня он должен был быть на пресс-конференции. Мы несколько дней назад инициировали ходатайство, чтобы обеспечили участие Игоря Валерьевича в этом мероприятии. Мы вчера, 3 сентября, где-то в 17 часов получили сообщение, что в удовлетворении этого ходатайства отказано", – добавил Лысак.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Коломойский — ГОД за решеткой! Вживую! ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Напомним, 2 сентября прошел год, когда Коломойский был взят под стражу. За это время ему уже четырежды меняли подозрения. Сначала следствие заявляло о потерпевшем заводе "Нефтехимик Прикарпатье", затем — о "Приватбанке", а теперь — уже "Укрнафта" и "Приватбанк".

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