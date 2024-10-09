Бронювання не призупиняють – в Міноборони анонсували аудит критичних підприємств

За інформацією Міноборони, в Україні наразі налічується понад мільйон заброньованих чоловіків.

В Україні до 15 листопада мають провести аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування.

Про це розповів перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, передає "Суспільне".

За його словами, до комісії, що проводитиме аудит, планують включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть. Водночас Гаврилюк заперечує інформацію ЗМІ, що бронювання нібито призупинили повністю.

Також він повідомив, що в Україні наразі налічується понад мільйон заброньованих чоловіків.

"Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців – зростання вдвічі", – сказав заступник міністра оборони.

Нагадаємо, видання The Page опублікувало нібито рішення уряду про призупинення процедури бронювання.

Видання "Економічна правда" з посиланням на власні джерела повідомило, що рішення прийняли через те, що президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням від мобілізації 1,5 мільйона людей.

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