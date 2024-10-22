На Полтавщині чоловік у приміщенні ТЦК вкоротив собі віку

У Полтавській області в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних чоловік вкоротив собі життя.

Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП.

"21 жовтня в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідів насилля виявлено не було", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка, який перебував у розшуку, доставили на пункт попереднього збору військовозобов'язаних. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, що призвело до складання акта відмови. Планувалося повідомити поліцію про кримінальне правопорушення відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України. Раніше цей громадянин вже був засуджений за ту ж статтю на три роки з умовним терміном, який завершився у вересні.

Повідомляється, що на військовозобов'язаного не чинили жодного фізичного або психологічного тиску — він чекав на оформлення документів на зборовому пункті. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за даним фактом, проводиться службове розслідування для з'ясування всіх причин та обставин.

Нагадаємо, у Київській області затримали двох очільників ТЦК та СП. Вони заробили понад 1 млн доларів на ухилянтах.

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