У ЦПД розкрили причину атак дронів на російські спиртзаводи

Українські БПЛА уразили декілька об'єктів у РФ, які маскуються під цивільні.

У Росії спиртзаводи використовуються не лише для виробництва спирту, але й для виготовлення пального та вибухових речовин для військових потреб.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

За його словами, українські БПЛА завдали удару по чотирьох російських підприємствах — "Біохім", Лужковський та Єфремовський спиртзаводи, а також один промисловий об'єкт у Воронезькій області. Усі вони виконували військові функції, попри цивільний вигляд.

Нагадаємо, 7 жовтня Генеральний штаб повідомив про ураження морського нафтового терміналу у Феодосії, який є найбільшим у Криму.

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