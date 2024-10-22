У ЦПД розкрили причину атак дронів на російські спиртзаводи

Українські БПЛА уразили декілька об'єктів у РФ, які маскуються під цивільні.
У Росії спиртзаводи використовуються не лише для виробництва спирту, але й для виготовлення пального та вибухових речовин для військових потреб.
Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.
За його словами, українські БПЛА завдали удару по чотирьох російських підприємствах — "Біохім", Лужковський та Єфремовський спиртзаводи, а також один промисловий об'єкт у Воронезькій області. Усі вони виконували військові функції, попри цивільний вигляд.
Нагадаємо, 7 жовтня Генеральний штаб повідомив про ураження морського нафтового терміналу у Феодосії, який є найбільшим у Криму.
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